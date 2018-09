Προβολή ταινίας

O καιρός παραμένει ζεστός παρότι Σεπτέμβρης και το θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο συνεχίζει τις πολύ ενδιαφέρουσες προβολές του. Μάλιστα μετά το εντυπωσιακό «Επικίνδυνη αποστολή, Η Πτώση» του Κρίστοφερ ΜακΚουόρι με τον παράτολμο Τομ Κρουζ που πανελλαδικά ξεκίνησε ικανοποιητικά με κοντά 55.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο του (30/8 με 2/9/2018) το οποίο παίζεται στο σινε-Κάστρο στο Ρίο, στις 21.30 έως και την προσεχή Τετάρτη 12/9, έπονται 2 ταινίες που επίσης βγήκαν στην Ελλάδα αυτές τις μέρες και θα ενθουσιάσουν τους σινεφίλ.

Από την Πέμπτη 13/9/2018 λοιπόν και έως και την Κυριακή 16/9 στις 21.30 θα προβληθεί ένα φιλμ που πήρε καλές κριτικές και πήγε και καλά σε εισιτήρια ιδίως στην Αθήνα. Καταφθάνει λοιπόν στο μοναδικό θερινό σινεμά της Πάτρας, η κοινωνική δραματική ταινία έκπληξη «Νόμος Περί Τέκνων – Children act» που στο ξεκίνημα της στις 30/8 έκοψε 4.171 εισιτήρια σε μόλις 7 οθόνες. Όπως έγραψε το freecinema.gr, πρόκειται για Αθηναϊκή επιτυχία (όπου κόπηκαν τα 3.375 εισιτήρια). Η ταινία σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Έιρ είναι κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Ίαν ΜακΓιούαν, εκ των εκλεκτών Βρετανών συγγραφέων σε σενάριο μάλιστα του ιδίου, και όπως έγραψε το "Αθηνόραμα", χρωστά τις καλύτερες στιγμές της στην εκφραστική δύναμη της βραβευμένης με Όσκαρ Αγγλίδας ηθοποιού και σενασριογράφου Έμα Τόμσον, η οποία της δίνει βάθος κι ένταση στην ηρωίδα της.

Η δυναμική δικαστίνα Φιόνα μένει άφωνη όταν ο σύζυγός της ομολογεί πως θέλει να την απατήσει, γεγονός που την αφυπνίζει βίαια. Την ίδια στιγμή καλείται να δικάσει την υπόθεση ενός νεαρού Μάρτυρα του Ιεχωβά ο οποίος αρνείται να κάνει μετάγγιση αίματος και να σώσει έτσι τη ζωή του. Η γνωριμία τους θα την οδηγήσει σε ένα πρωτόγνωρο, αλλά ταυτόχρονα οριακό ταξίδι αυτογνωσίας.

Παίζουν ακόμα οι Στάνλεϊ Τούτσι και Φιόν Γουάιτχεντ. Διάρκεια: 105 λεπτά.

Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Στη συνέχεια, από την Δευτέρα 17/9 έως και την Τετάρτη 19/9 στο σινε-Κάστρο στο Ρίο πάντα στις 21.30 θα παιχθεί η ταινία του Τέρι Γκίλιαμ «Ο Άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη - Τhe man who killed Don Quixote» που ήταν η ταινία λήξης του περασμένου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών.

Ο Άνθρωπος που Σκότωσε το Δον Κιχώτη, διανομής από την Seven Films, είναι η κλασική ιστορία φαντασίας και περιπέτειας εμπνευσμένη από τον ήρωα του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το Δον Κιχώτη.

Την ταινία έχει σκηνοθετήσει (μετά από πολύχρονες ταλαιπωρίες) ο Τέρι Γκίλιαμ, ο οποίος έχοντας δουλέψει συνολικά κοντά στα 30 χρόνια στο πρότζεκτ ανέφερε τα εξής:

«Δουλεύουμε σε αυτή την ταινία τόσο καιρό που η ιδέα και μόνο ότι μπορεί να ολοκληρωθεί φαντάζει σουρεαλιστική. Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα τα είχε παρατήσει χρόνια πριν, αλλά μερικές φορές είναι τα αγύριστα κεφάλια που κερδίζουν στο τέλος. Οπότε, ευχαριστώ όλους τους κακοπληρωμένους φαντασιόπληκτους που με βοήθησαν να μετατρέψω αυτό το μακροχρόνιο όνειρο σε ταινία!».

Το καστ του φιλμ απαρτίζεται από τους Άνταμ Ντράιβερ (Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει, Paterson, Σιωπή), το στενό συνεργάτη του Γκίλιαμ, Τζόναθαν Πράις (Οι Πειρατές της Καραϊβικής, Οι Αδερφοί Γκριμ, Brazil, Το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει) στο ρόλο του Δον Κιχώτη, τον Δανό ηθοποιό Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Δαμάζοντας τα Κύματα, Mamma Mia!, Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ), την Όλγκα Κιριλένκο (Quantum of Solace, Oblivion, Μέχρι το Θαύμα), τη Τζοάνα Ριμπέιρο (Portugal Nao Esta a Venda, A Uma Hora Incerta), τον Τζέισον Γουάτκινς (The Lost Honour of Christopher Jefferies, Trollied, W1A), τη Ρόζι Ντε Πάλμα (Julieta, Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης) και τον Τζόρντι Μόλσα (Criminal, Στην Καρδιά της Θάλασσας, Blow).

Διάρκεια: 132 λεπτά.