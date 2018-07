Πρόγραμμα προβολών

Tην Γαλλική κωμωδία εποχής «Καρδιοκατακτητής» προβάλλει από σήμερα Δευτέρα 9 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 11/7/2018 στις 22.00, το θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο. Πρόκειται για μία ευχάριστη κωμική ταινία με πρωτότυπο Γαλλικό τίτλο «Le Retour du Héros» με πρωταγωνιστή τον τιμημένο με Όσκαρ α’ ανδρικού για το «The Artist» του Μισέλ Χαζαναβίσιους, Ζαν Ντιζαρντέν.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Σκηνοθεσία Λορέν Τιράρ. Εκτός του 46χρονου Ζαν Ντιζαρντέν, παίζουν οι Μελανί Λοράν και Νοεμί Μερλάν.

Στη Γαλλία του 1809 ο γοητευτικός λοχαγός Νεβίλ είναι έτοιμος να αρραβωνιαστεί την αφελή Πολίν, όταν τον καλούν επειγόντως στο μέτωπο. Μη λαμβάνοντας νέα του, εκείνη πέφτει σε μελαγχολία και αρρωσταίνει βαριά, ενώ αναγκάζει την αδερφή της Ελιζαμπέτ να της γράφει ψεύτικες ερωτικές επιστολές με την υπογραφή του «ηρωικού» Νεβίλ.

Θ’ ακολουθήσει από την Πέμπτη 12/7 έως και την Κυριακή 15/7 στις 22.00 το φιλμ «Crooked Hoyse - Δέκα Ύποπτοι για Φόνο», διάρκειας 115 λεπτών.

Πρόκειται για Aγγλική ταινία, σε σκηνοθεσία Ζιλ Πακέ – Μπρενέ με τους: Μαξ Άιρονς, Γκλεν Κλόουζ, Γκίλιαν Άντερσον, Στέφανι Μαρτίνι.

Όταν ο Ελληνικής καταγωγής μεγαλοεπιχειρηματίας Αριστίντ Λεονίντις δηλητηριάζεται από κάποιον του οικογενειακού του περιβάλλοντος, η εγγονή του Σοφία αναθέτει στον ιδιωτικό ντετέκτιβ Τσαρλς Χέιγουορντ, με τον οποίο είχε στο παρελθόν μια σύντομη σχέση, να έρθει στο αρχοντικό τους και να ανακαλύψει τον ένοχο. Το σενάριο έχει βασιστεί σε βιβλίο της Αγκάθα Κρίστι.

Από την Δευτέρα 16/7 έως και την Τετάρτη 18/7 θα προβληθούν στο σινε-Κάστρο στο Ρίο, 2 φιλμ, στις 20.50 το Ρώσικο animation «Πρόβατα εναντίον λύκων» σε σκηνοθεσία: Ανρεϊ Γκαλάτ, Μαξίμ Βολκόβ και στις 22.15 η κωμωδία "10 Μέρες Χωρίς τη Μαμά".

«Πρόβατα εναντίον λύκων»

Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί (φωνές): Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Ιφιγένεια Στάικου, Διονυσία Τσιτιρίδου, Νίκος Παπαδόπουλος, Ποίμης Πέτρου, Κωνσταντίνος Κακανάς, Γιάννης Υφαντής, Παναγιώτης Αποστολόπουλος.

Διάρκεια: 85 λεπτά

Περίληψη

Σε μια μαγική χώρα κάπου μακριά, σε ένα όμορφο χωριό που μοιάζει με ζωγραφιά ζουν ανέμελα ένα κοπάδι πρόβατα. Η ειδυλλιακή ζωή τους διακόπτεται όταν μια αγέλη λύκων έρχεται να κατασκηνώσει δίπλα στην ρεματιά τους. Σύμφωνα με αρχαίες παραδόσεις ο αρχηγός τους πρόκειται να αποσυρθεί και ο διάδοχός του θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι άξιος εξολοθρεύοντας όλους τους αντιπάλους του. Όταν ο δυνατός και πάντα ετοιμοπόλεμος Ραγκλαρ βγαίνει μπροστά, ο μόνος που τολμά να σταθεί απέναντι του είναι ο Γκρέι, ένας αξιαγάπητος αλλά αδέξιος νεαρός λύκος. Για να γίνει αρχηγός και να κερδίσει πίσω την καρδιά της Μπιάνκα, ο Γκρέι πηγαίνει στο δάσος όπου ανακαλύπτει μια κατασκήνωση από τσιγγάνους κουνέλια.

Η Μάμι, το κουνέλι μέντιουμ του δίνει ένα μαγικό φίλτρο και ο Γκρέι το πίνει και επιστρέφει στο λημέρι των λύκων, για να ανακαλύψει πως έχει μεταμορφωθεί σε …κριάρι!

Μία όμορφη ιστορία γεμάτη δράση, χιούμορ και πολλά μηνύματα για την διαφορετικότητα και το να μην κρίνεται κάποιος από την εμφάνιση του!

Στις 22:15 θα παίζεται το «10 Ημέρες χωρίς τη μαμά»

Αργεντίνικη Κωμωδία παραγωγής 2017 και διάρκειας 99 έπτών.

Σκηνοθεσία: Άριελ Γουίνογκραντ, με τους: Ντιέγκο Περέτι, Κάρλα Πέτερσον, Μάρτιν Λακούρ.

Με τέσσερα παιδιά κι έναν άντρα που έχει το νου του μόνο στη δουλειά, μια νοικοκυρά, της οποίας τους κόπους δεν εκτιμά κανείς, αποφασίζει να φύγει για δεκαήμερες διακοπές.

H οικογενειακή αυτή ταινία που κατέκτησε την κορυφή του Αργεντίνικου box office είναι παραγωγή της Disney.

Τέλος από την Πέμπτη 19/7 έως και την Τετάρτη 25/7/2018 στις 22.00 θα προβληθεί στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο το φιλμ «Μamma Mia! Here we go again» σε σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας στις 19 Ιουλίου σε διανομή της UIP.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Κριστίν Μπαράνσκι, Ντόμινικ Κούπερ, Τζούλι Γουόλτερς, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Άντι Γκαρσία, Σερ, Μέριλ Στριπ.

Διάρκεια: 115 λεπτά

Περίληψη

Δέκα χρόνια μετά την παγκόσμια εισπρακτική επιτυχία Mamma Mia! που ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια δολάρια, βρισκόμαστε ξανά στο νησί Καλοκαίρι, με τη Σόφι (Αμάντα Σέιφριντ), την κόρη της Ντόνα (Μέριλ Στριπ), να αναλαμβάνει να δώσει νέα πνοή στο ξενοδοχείο και οι θρυλικές «Dynamos» μάς ταξιδεύουν σε παρόν και παρελθόν μέσα από τα πολυαγαπημένα τραγούδια των Αbba!

H μοναδική Σερ τραγουδά στην ταινία το "Fernando".