Συναυλία της Ορχήστρας Δωματίου

Στο πλαίσιο της ενότητας του Δημοτικού Ωδείου Πατρών με τίτλο «Το Ωδείο παρουσιάζει…», στις 21.00 το βράδυ της Τρίτης 15 Μαΐου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», στην πλατεία Γεωργίου Α’, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία της Ορχήστρας Δωματίου με έργα των: J. Strauss jr., N. Rimsky-Korsakov, C. Saint-Saëns, H. Zimmer, J. Williams, K. Badelt.

Για την εξασφάλιση θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ταμείο του Δημοτικού ΘεάτρουΑπόλλων, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, της Κυριακής και την Τρίτης.

Πρόγραμμα

J. Strauss jr. - Die Fledermaus ouverture

N. Rimsky-Korsakov - The Young Prince & Princess (from “Scheherazade”)

C. Saint-Saëns - Danse macabre, Op.40

J. Williams - The Imperial March (from “Star Wars)

H. Zimmer - Music from “Gladiator”

J. Williams - The Flying Theme (from “E.T. The Extraterrestrial”)

K. Badelt - The Pirates of the Caribbean Suite

Διδασκαλία – Διεύθυνση : Γιάννης Μαυρίδης

Η Ορχήστρα Δωματίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ιδρύθηκε το 1996 και στελεχώθηκε από μαθητές των Σχολών του Ωδείου. Αποτελεί ένα σημαντικό σύνολο‐ φορέα για την αναβάθμιση της προσφερόμενης μουσικής παιδείας στους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου μαζί με τα σύνολα της "Μουσικής Δωματίου".

Την επομένη χρονιά από την ίδρυσή της η "Ορχήστρα Δωματίου", ανέπτυξε συνεργασία με άλλους φορείς και μουσικά ιδρύματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως Αθήνα, Πάτρα, Κέρκυρα, κ.α.

Τα μέλη της Ορχήστρας είχαν την ευκαιρία να δεχθούν την διδασκαλία και να συνεργαστούν με σημαντικούς μαέστρους, όπως τον Αλέξανδρο Μυράτ της Καμεράτας ‐ Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής, τον P. Seymour, καθηγητή του Πανεπιστημίου του York και διευθυντή των Yorkshire Baroque Soloists, τον Θ. Αντωνίου Συνθέτη- Διευθυντή και Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, τον Κωστή Κωνσταντάρα και τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο Διευθυντή της Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στο πρόγραμμα της Ορχήστρας περιλαμβάνονται έργα από το Baroque έως τον 20ο αιώνα και έργα Ελλήνων Συνθετών. Έργα στην Ορχήστρα έχουν αφιερώσει ο Γερ. Βουτσινάς (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου) και ο Θεόδωρος Αντωνίου Celebration No 12, με αφορμή τα 10 χρόνια από την ίδρυση της Ορχήστρας.

Στις δράσεις που έχει αναπτύξει η Ορχήστρα είναι η ετήσια Συναυλία υπό τον τίτλο « Ορχήστρα Δωματίου και Νέοι Σολίστ», συναυλία που συμπράττουν ως σολίστ με την Ορχήστρα οι πλέον ταλαντούχοι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, το «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο» , η «Πασχαλινή Συναυλία» με έργα Θρησκευτικής Μουσικής. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις των «Πρωτοκλητείων», στην ενότητα που διοργάνωνε το Δημοτικό Ωδείο υπό τον τίτλο «Θρησκεία και Τέχνη – Musica Sacra, Ανατολική Θρησκευτική Μουσική».

Από την ίδρυσή της η Ορχήστρα έως το 1999 είχε ως μόνιμο μαέστρο –διευθυντή τον Π. Σεργίου. Από τον Οκτώβριο του 1999 έως και το 2003 την Ορχήστρα διδάσκουν ο Γιάννης Μαυρίδης, εξάρχων της «Ορχήστρας Πατρών» και καθηγητής βιολιού στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και ο Sαulius Sondeckis, μαέστρος τότε της «Ορχήστρας Πατρών».

*Σήμερα την «Ορχήστρα Δωματίου» διδάσκει ο Γιάννης Μαυρίδης υπεύθυνος της Σχολής Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών.