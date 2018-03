Stand up comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο

Ο γνωστός ηθοποιός της stand up comedy Χριστόφορος Ζαραλίκος επιστρέφει με τη νέα του παράσταση, στην Πάτρα, στο θέατρο Λιθογραφείον στην Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων, μετά την sold out παράσταση που είχε δώσει τον Νοέμβριο. Μία από τις πιο επιτυχημένες stand up comedy παραστάσεις της χρονιάς που γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς στη βραδινή διασκέδαση της Αθήνας, στον Σταυρό του Νότου Plus, έρχεται στη Πάτρα το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018, στις 22.30. Ηχοληψία: Κωνσταντίνος Χαϊκάλης.

Στην νέα αυτή stand up comedy παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου θα υπάρχει - όπως πάντα - πολιτική σάτιρα (διακωμωδεί τόσο τον Αλ. Τσίπρα όσο και άλλα πρόσωπα) μέχρι να του βάλουν τσιμέντο στα πόδια και να τον πετάξουν στην θάλασσα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος υπόσχεται εγγυημένο κέφι, τρελή διάθεση και ανατρεπτικό χιούμορ χωρίς επίσης να λείπουν οι αυτοσαρκασμοί και οι εύστοχοι σχολιασμοί για όλους και για όλα!

Να προσθέσουμε πως η νέα του Stand Up Comedy παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή στον Σταυρό του Νότου Plus έως και το Σάββατο του Λαζάρου 30/3/2018. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος καλεί τον κόσμο…την στιγμή που ο Ομπάμα μιλάει ελληνικά, ο Τραμπ καρδιτσιώτικα, ο Τσίπρας σαν τον Στηβ Γιατζόγλου κι ο Κούλης σαν αυτοδημιούργητος και υπόσχεται ότι θα κάνει ότι μπορεί για να βγάλει λίγο περισσότερο γέλιο από τους προηγούμενους… Στο τέλος της παράστασης θα μοιραστούν δάνεια αέρα!