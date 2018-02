Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται» στην Κινηματογραφική Λέσχη

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλει την ταινία: «Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται - Maria by Callas: In her Own Words» στην αίθουσα 4 των Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Πρώτη προβολή: 6.00 μ.μ.

Δεύτερη προβολή: 8.15 μ.μ.

Τρίτη προβολή: 10.30 μ.μ.

Απόλυτη Καλλιτέχνις που έγινε διεθνές ίνδαλμα. Γυναίκα που ερωτεύτηκε μοιραία και πέρα από το συνηθισμένο.

Η ταινία «Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται» είναι η ιστορία μιας ζωής ξεχωριστής, σε πρώτο πρόσωπο.

Η Κάλλας αποκαλύπτει τη Μαρία και φανερώνει μια προσωπικότητα φλογερή όσο και ευάλωτη.

«Υπάρχουν δύο άνθρωποι μέσα μου, η Μαρία και η Κάλλας…»

Η φωνή της Φανύ Αρντάν ζωντανεύει και γεμίζει πνοή τα λόγια της μεγάλης Ντίβας, που έγραψε στο χαρτί.

Η ταινία προσφέρει μια σπάνια στιγμή οικειότητας με έναν θρύλο και με όλα τα συναισθήματα συγκίνησης που προκαλεί αυτή η μοναδική φωνή στον κόσμο. Έπιτέλους, 40 χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό της, για πρώτη φορά, η πιο διάσημη τραγουδίστρια όπερας στην ιστορία, η Μαρία Κάλλας, διηγείται η ίδια την ιστορία της, με τα δικά της λόγια.

Δεν μιλούν γι’ αυτή άνθρωποι που τη γνώριζαν ή ειδικοί, αλλά η ίδια η Κάλλας μιλά για τον εαυτό της, μέσα από συνεντεύξεις της (πολλές από τις οποίες άγνωστες ή μη δημοσιευμένες στο παρελθόν) και μέσα από σπάνια αλληλογραφία προς τους φίλους και την οικογένειά της, ερωτικές επιστολές προς τον πρώτο της σύζυγο αλλά και μια αποκαλυπτική ερωτική επιστολή προς τον Αριστοτέλη Ωνάση λίγους μήνες πριν χωρίσουν, μας δίνουν πρόσβαση στα συναισθήματα και τις σκέψεις της. Η φωνή της ηθοποιού Fanny Ardant ζωντανεύει τα λόγια της Ντίβας.

Η παρουσίαση της ταινίας στο ελληνικό κοινό τελεί υπό την ΑΙΓΙΔΑ του Δήμου Αθηναίων και με την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων Athens Culture Net, του οποίου ιδρυτικός δωρητής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

H ταινία «MARIA BY CALLAS: H MAΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ» παρουσιάζει την άνοδο, το απόγειο και την τραγική μοίρα της Μαρίας Κάλλας, μέσα από συνεντεύξεις της, σπάνιο υλικό από τις παραστάσεις της και οπτικό αρχείο που δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν.

Σπάνια αρχεία που παρουσιάζονται στην ταινία:

• Ένα φιλμ από το 1970 που για τέσσερις δεκαετίες θεωρούνταν ότι είχε χαθεί. Αυτό το υλικό αποκαλύπτει μια εύθραυστη γυναίκα, αμέσως μετά τον χωρισμό της με τον Ωνάση και μια αμφιταλαντευόμενη καλλιτέχνη που θέτει τη σταδιοδρομία της σε αναμονή για πέντε χρόνια. Η Μαρία Κάλλας επανεξετάζει την καριέρα της και για πρώτη φορά μιλάει για τη νεανική της ηλικία στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

• Συνεντεύξεις για την αμερικανική, την ιταλική και τη γαλλική τηλεόραση, στις οποίες η Κάλλας εξομολογείται τη σχέση της με τη μοναδική αγάπη της, τον Ωνάση, τη σχέση της με τον Μενεγγίνι και την ανεπανάληπτη φωνή της.

• Πολύ προσωπικές στιγμές της που γυρίστηκαν σε Super 8 παρουσιάζοντας μια πολύ διαφορετική γυναίκα από την Ντίβα που γνωρίζουμε : οι διακοπές της με τον Ωνάση στην «Χριστίνα», η Βασιλική Οικογένεια του Μονακό, οι τελευταίες διακοπές της στη Φλώριδα αρκετούς μήνες πριν από το θάνατό της.

• Ένα αρχείο του BBC, που λόγω εσφαλμένης ταξινόμησης θεωρούνταν ότι είχε χαθεί. Αυτή είναι η μοναδική φορά που βλέπουμε την Κάλλας μαζί με τον πατέρα της, όταν εκείνος την υπερασπίσθηκε στη δημόσια διαμάχη της με την μητέρα της το 1958.

• Πολλές αδημοσίευτες φωτογραφίες της από διαφορετικές περιόδους της ζωής της: φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία στην Ελλάδα και το ντεμπούτο της στην ηλικία των 15 ετών, όπως και τις σπάνιες φωτογραφίες του τελευταίου έτους της ζωής της.

• Τέλος, ζωντανές ηχογραφήσεις από πολλές συναυλίες της, που επιτρέπουν στους θεατές να συνειδητοποιήσουν το εύρος του φωνητικού της πλούτου.

• Σκηνοθεσία: Τομ Βολφ

• Ηθοποιοί: Μαρία Κάλλας.

• Μοντάζ: Janice Jones

• Ήχος: Jean-Guy Veran

• Εφέ: Samuel Francois Steininger

• Χώρα: Γαλλία (Έγχρωμη)

• Διάρκεια: 113΄

Στην ταινία εμφανίζονται:

Maria Callas, Aristotle Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint Laurent, J. F. Kennedy, Luchino Visconti, Brigitte Bardot, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor, κ.ά.

Tom VolfΕίναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Η ταινία Maria by Callas: In her Own Words είναι η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά.