«ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ 15:17»

Μετά τις επιτυχημένες ταινίες «Ελεύθερος Σκοπευτής» και «Sully», ο Κλιντ Ίστγουντ καταπιάνεται με μία ακόμη αληθινή ιστορία. Πρόκειται για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι. Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes» των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν. Η ιστορία, ακολουθεί τις ζωές των τριών φίλων από τις δυσκολίες των παιδικών τους χρόνων μέχρι και τα γεγονότα που οδήγησαν στο τρομοκρατικό χτύπημα.