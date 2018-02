Προβολή ταινίας: "Tου Θεού η Χώρα"

Η ταινία "Tου Θεού η Χώρα" του Francis Lee, αναμένεται να προβληθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο μικρο ΠΑΝΘΕΟΝ από τον «Γυμνό Οφθαλμό». Η προβολή θα είναι στις 21:45 το βράδυ και η γενική είσοδος στα 5 ευρώ.

ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΧΩΡΑ του FRANCIS LE (God's Own Country, Ηνωμένο Βασίλειο, 2017, έγχρ., 104΄)

ΥΠΟΘΕΣΗ

"Tου Θεού η Χώρα" είναι ένα από τα τοπωνύμια του Γιόρ­κσαϊρ, της μεγαλύτερης διοικητικής αγγλικής περιφέρειας, γεμάτης δασικές και αγροτικές εκτάσεις, η οποία εκτείνεται στα βορειοανατολικά της χώρας. Περιοχή με δική της διάλεκτο, ήθη, έθιμα και ισχυρότατες πολιτιστικές παραδόσεις, αποτελεί μια "χώρα μέσα στη χώρα",

γι’ αυτό και ο Φράνσις Λη την επιλέγει ως ντεκόρ του σεναριακού και σκηνοθετικού του ντεμπούτο.

Σε πρώτο επίπεδο, λοιπόν, το Γιόρκσαϊρ προσφέρει το σκληροτράχηλο σκηνικό της κοπιώδους ενηλικίωσης (ψυχολογική και σεξουαλική) του νεαρού Τζόνυ, ο οποίος μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο του πατέρα του φροντίζει την απομακρυσμένη οικογενειακή φάρμα.

Για να διασκεδάσει ξεδίνει στην τοπική παμπ, όπου πίνει μέχρι λιποθυμίας, ή αναζητά περιστασιακό σεξ, κρατώντας μέσα του την οργισμένη αίσθηση της απογοήτευσης και της μοναξιάς.

Μέχρι που η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη ως εποχικού εργάτη δίνει νέο νόημα στην καθημερινότητά του...

(απόσπασμα από την κριτική του Χρήστου Μήτση γιά το περιοδικό "αθηνόραμα")

Παίζουν: Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart

Σενάριο: Francis Lee

Φωτογραφία: Joshua James Richards

Μοντάζ: Chris Wyatt

Μουσική: A Winged Victory for the Sullen

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

τόπος: μικρό ΠΑΝΘΕΟΝ - Γούναρη 34, Πάτρα / τηλ.: 2610-325778

ημερομηνία: Τετάρτη / 07 Φεβρουαρίου 2018

ώρα: 9.45 το βράδυ

εισιτήριο: 5 ευρώ γενική είσοδος

διοργανωτής: "γυμνός οφθαλμός"

υποστηρίζουν: Η Κατσαρόλα της Τούλας / Μασασούρας / ΜεζεδοΤεχνείον / Σούσουρο / Φουνταριστοί / το Χασομέρι / Canto

επίσημη ιστοσελίδα: http://www.godsowncountryfilm.com/

ΦΡΑΝΣΙΣ ΛΗ / FRANCIS LEE

Έχοντας εργαστεί για χρόνια ως ηθοποιός, ο Φράνσις Λη έγραψε και σκηνοθέτησε τρεις μικρού μήκους ταινίες - "The Farmer’s Wife" (2012), "Bradford-Halifax-London" (2013) και "The Last Smallholder" (2014) - οι οποίες συμμετείχαν σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και κέρδισαν δεκάδες βραβεία. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του "Του Θεού η Χώρα" έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance και κέρδισε το "Βραβείο Σκηνοθεσίας World Cinema: Καλύτερη Δραματική ταινία" της Κριτικής Επιτροπής.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

2012 The Farmer’s Wife

2013 Bradford-Halifax-London

2014 The Last Smallholder

2017 God’s Own Country

