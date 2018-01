Molly’s Game

Η ταινία MOLLY’S GAME βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Μόλι Μπλουμ (Τζέσικα Τσαστέιν), μία νέας χαρισματικής σκιέρ των Ολυμπιακών Αγώνων που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αθλητισμό μετά από έναν τραυματισμό. Κάνοντας ένα διάλειμμα από τις σπουδές της στη Νομική, η Μόλι ξεκινά να δουλεύει υπεύθυνη ενός χώρου στον οποίο διοργανώνονται παρτίδες πόκερ με υψηλά πονταρίσματα και στις οποίες συμμετέχουν κινηματογραφικοί αστέρες, επιχειρηματίες και διαβόητοι μαφιόζοι. Για μία λαμπερή δεκαετία, η Μόλι απολαμβάνει την επιτυχία και τα χρήματα, όμως η «τύχη» της τελειώνει όταν το «παιχνίδι» της μπαίνει στο μάτι της ρωσικής μαφίας. Μέσα στη νύχτα, συλλαμβάνεται από 17 πράκτορες του FBI με αυτόματα όπλα και έρχεται αντιμέτωπη με εγκληματικές κατηγορίες, έχοντας για μοναδικό της σύμμαχο τον δικηγόρο της (Ίντρις Έλμπα), ο οποίος σταδιακά ανακαλύπτει ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα κρυμμένα «χαρτιά» πίσω από την Μόλι Μπλουμ, απ’ όσα έχει καταφέρει να βγάλει στην επιφάνεια ο κίτρινος Τύπος.

Η ταινία είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της «πριγκίπισσας του πόκερ» Μόλι Μπλουμ, Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker.