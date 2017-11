Εσπερίδα για τη διαχρονική εξέλιξη τεχνολογιών διαχείρισης του νερού

Εσπερίδα με θέμα Διαχρονική Εξέλιξη Τεχνολογιών Διαχείρισης νερού και αποβλήτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Δεεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα βιβλιοθήκης ΕΑΠ Πατρών επί της Πατρών Κλάους στην Πάτρα.

Στην Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί Βιβλιοπαρουσίαση των εκδόσεων της International Water Association :

Evolution of Water Supply Through the Millennia,

Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries,

Wastewater and Biosolids Management

Για τα βιβλία μιλούν οι :

Βιβλιοκριτική: Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Καθηγητής , Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι συγγραφείς:

Δημήτριος Κουτσογιάννης

Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών ΜηχανικώνΕ.Μ.Π.

Νίκος Μαμάσης Αν. Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ανδρέας Αγγελάκης, Διδάκτωρ, τ. Ερευνητής Α’ Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΘΙΑΓΕ)

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

Αίθουσα Βιβλιοθήκης ΕΑΠ (Πατρών Κλάους 183) , 01 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19.00