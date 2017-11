2ος διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Blue Growth Patras

Τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί ο δεύτερος διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας πάνω στη θαλάσσια οικονομία.

To Blue Growth Patras πραγματοποιείται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το δίκτυο βιώσιμης επιχειρηματικότητας “Aephoria.net”, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.



Οι ομάδες που προκρίθηκαν μετά την αξιολόγηση από το advisory board του “Aephoria.net”, θα διαγωνιστούν ζωντανά στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, όπου θα πρέπει μέσα σε 10 λεπτά να πείσουν την κριτική επιτροπή και το κοινό για την αξία της επιχειρηματικής τους πρότασης.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στο τέλος της εκδήλωσης.



Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα υπάρξουν ομιλίες - εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και επιχειρηματιών πάνω σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης αλλά και ευκαιριών που μπορούν να δοθούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα.



Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν.



Υπό την αιγίδα της:

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών



Διοργάνωση:

Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτ. Ελλάδος

Δίκτυο Aephoria.net



με τη συνεργασία του

Patras IQ



και την υποστήριξη των:

ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος, EQnomics, Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, Erasmus for Young Entrepreneurs, Digiland



Tο πρόγραμμα της εκδήλωσης:



18:00-18:30 Εγγραφές



18:30-18:50 Έναρξη - Χαιρετισμοί



18:50-20:00 Start up contest - 10min live pitching



20:00-20:30 Catalyzer speeches



21:15 Ανακήρυξη του νικητή του διαγωνισμού