A Companhia Artistica με "Πανσέληνους Έρωτες"

Η Companhia Artistica, ένα Πατρινό γυναικείο καλλιτεχνικό σχήμα που δημιουργήθηκε το 2008, θα εμφανιστεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2017 αυτή την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017, στις 21.30 στο Κάστρο του Ρίου με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα με τίτλο «Πανσέληνοι Έρωτες».

Η «A Companhia Artistica» έχει παρουσιαστεί έως σήμερα στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης Ο.Μ.Μ.Θ, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοτικό Θέατρο Απόλλων (Πάτρα), Parnassos Concert Hall(Αθήνα), Κεντρική Σκηνή Νάκα(Αθήνα), Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων Αμφιθέατρο Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και σε καλοκαιρινά Φεστιβάλ του Δήμου Κεφαλονιάς (Ληξούρι και Πόρος), Δήμου Λειψών Δωδεκανήσων, Δήμου Ευρωστίνης (Δερβένι Κορινθίας) κ.α.

Την Companhia Artistica εκπροσωπούν οι:

Πόλυ Νικολοπούλου (σοπράνο)

Μαρία Νικολοπούλου (πιάνο),

Μαρία Μεσσάρη (φλάουτο),

Έφη Κάλλιστρου (βιολί)

Ιωάννα Καζαντζίδη (βιολοντσέλλο).

Ενοσχήστρωση-Διασκευή: Δημήτρης Αμπατζής.

Υπεύθυνη του σχήματος είναι η Μαρία Νικολοπούλου.

Το πρόγραμμα «Πανσέληνοι Έρωτες» είναι εμπνευσμένο από τα αυγουστιάτικα φεγγάρια και τα πλούσια συναισθήματα που κατακλύζουν τις ανθρώπινες ψυχές αυτά τα μαγικά βράδια!

θα ακουστούν αγαπημένες μελωδίες της δεκαετίας sixties-seventies.

Η «Α Companhia Artistica» είναι μια γυναικεία ομάδα 4 διπλωματούχων σολιστών (piano, flute, violin,cello) όπου η καθεμία στο βιογραφικό της έχει πλήθος εξαιρετικών εμφανίσεων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Όπως προείπαμε, δημιουργήθηκε το 2008 με την επιθυμία όλων των μελών του να παρουσιάζει συναυλίες κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με κομμάτια απαιτητικά αλλά συνάμα δημοφιλή, δίνοντας μία νότα φρεσκάδας και ανανέωσης στον τρόπο ερμηνείας και παρουσίασης τους.

Το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει σολιστικά έργα αλλά και ensemble με διάφορες θεματικές όπως:

«Noches de Buenos Aires»(Αφιέρωμα στον Astor Piazzolla και στη χρυσή εποχή του Tango. Προβολές με αφιερώματα και χορογραφίες από Αργεντινή.)

«Σαν όνειρο μαγευτικό»( Όπερα-Ιταλικές canzonetes και Ελληνική Οπερέτα)

«Σινεμά ο Παράδεισος» (επένδυση με ζωντανή μουσική και τραγούδι γνωστών soundtracks από τον ξένο και ελληνικό κινηματογράφο, με την προβολή των trailers σε προτζέκτορα ή κινηματογραφική οθόνη) κ.α.

«Alma livre»-ελεύθερη ψυχή (ταξίδι σε διαχρονικές μπαλλάντες Ελλήνων και ξένων συνθετών)

«Cantando con passionne»-τραγουδώντας με πάθος (αναφορά στη ρομαντική και αξέχαστη δεκαετία sixties-seventies).

H ερμηνεία του «Querer» από την A Companhia Artistica που υπάρχει στο YouTube έχει επιλεγεί από το επίσημο κανάλι του συνθέτη Rene Dupere, πρώτο, σε μια συλλογή με τις έξι κορυφαίες ερμηνείες έργων του.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας «Πανσέληνοι Έρωτες»

A ΜΕΡΟΣ

1. Love is Blue Andre Popp

2. Νύχτα Μαγικιά Γ.Θεοδωράκης-Μ.Θεοδωράκης

3. Forever and Ever Vlavianos-Costandinos

4. Je reviens te chercher Gilbert Becaud

5. Concerto pour une voix Saint-Preux

6. Aranjuez mon amour Joaquin Rodrigo 7. Θάλασσα Θάνος Μικρούτσικος

8. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει Καραμουρατίδης-Ευαγγελάτος

9. Those were the days Gene Raskin

B ΜΕΡΟΣ

1. La Vita e Bella Nicola Piovani

2. Hijo de la luna Jose Maria Cano

3. Μην το ρωτάς τον ουρανό Μάνος Χατζιδάκις

4. Caruso Lucio Dalla

5. Έλα σε μένα Μ.Χατζιδάκις-Ν.Γκάτσος

6. Fly me to the Moon Bart Howart

7. From Souvenir To Souvenirs Vlavianos-Costandinos

8. Il Mondo Jimmy Fontana

9. Ένας ουρανός μ’αστέρια Μ.Πλέσσα-Θ. Σοφός.

(καθαρή διάρκεια προγράμματος 1 ώρα και 15 λεπτά).

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.