Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ / WAR FOR THE PLANET OF THE APES

Ster Cinemas - Odeon

Ακτή Δυμαίων 17-18, Πάτρα 26222

Τηλ: 14560 Τηλ: