Τι θα προβάλλει το θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο

Δυναμικά συνεχίζει τις προβολές του το θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο Πατρών, διαθέτοντας σύγχρονη ψηφιακή μηχανή προβολή και ψηφιακό ήχο. Έως την Κυριακή 9 Ιουλίου παίζεται στις 22.00 η Αμερικανική ταινία «Εκδίκηση με στυλ» με τους Μάικλ Κέιν, Μόργκαν Φρίμαν, Ανν Μάργκρετ και τον Άλαν Άρκιν, ένα πανέξυπνο και διασκεδαστικό φιλμ ενώ από τη Δευτέρα 10/7 έως και την Τετάρτη 12/7 στις 22.00 σειρά θα πάρει μία Γαλλική κοινωνική ταινία που είχε παιχθεί και στο Φεστιβάλ των Καννών το 2016, με πρωταγωνίστρια την πάντα εξαιρετική Μαριόν Κοτιγιάρ.

Τίτλος του φιλμ «Όλα όσα αγαπήσαμε - From the Land of the Moon».

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Η σκηνοθεσία είναι της Νικόλ Γκαρσιά και παίζουν οι Μαριόν Κοτιγιάρ, Λουί Γκαρέλ, Άλεξ Μπρεντεμίλ.

Στη Γαλλία του ’50, η Γκαμπριέλ είναι μια κοπέλα που σκέφτεται πολύ πιο ελεύθερα από το επαρχιακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, αναγκάζεται όμως να παντρευτεί έναν άντρα που δεν αγαπά. Πηγαίνοντας σε ένα σανατόριο στις Άλπεις για να θεραπευτεί από τις πέτρες στα νεφρά, θα γνωρίσει έναν νεαρό τραυματία πολέμου και θα τον ερωτευτεί παράφορα. Η Κοτιγιάρ, όπως γράφτηκε, γίνεται ένα με την απελπισμένα παθιασμένη ηρωίδα της. Το στόρι του φιλμ (διανομή από Σπέντζος) προέρχεται από νουβέλα της Μιλένα Άνγκους.

Από την Πέμπτη 13 έως και την Κυριακή 17 Ιουλίου 2017 στις 22.00 θα προβληθεί στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, η νέα ταινία της Σοφίας Κόπολα, κόρης του Φράνσις Φορντ Κόπολα, με τίτλο «Η Αποπλάνηση – The Beguiled».

Ώρα έναρξης: 22:00.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Πρωταγωνιστούν οι: Νικόλ Κίντμαν, Κόλιν Φάρελ, Κίρστεν Ντανστ, Ελ Φάνινγκ.

Η δραματική και ατμοσφαιρική αυτή ταινία είναι διανομής της UIP. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τόμας Κάλιναν, και αφηγείται, μέσα από τη γυναικεία ματιά, την ιστορία ενός πληγωμένου στρατιώτη (Κόλιν Φάρελ) που, κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου, και συγκεκριμένα το 1864, βρίσκει καταφύγιο, ώσπου να αναρρώσει, σε ένα σχολείο θηλέων οικότροφων στη Βιρτζίνια, όπου τον περιθάλπουν ως ηθικό τους χρέος. Η παρουσία του εκεί, όμως, ξυπνά στα κορίτσια και τις μοναχικές γυναίκες του σχολείου (Νικόλ Κίντμαν, Κίρστεν Ντανστ, Ελ Φάνινγκ), καταπιεσμένα ένστικτα, πάθη και ανάγκες, προκαλώντας μεταξύ τους ανταγωνισμούς και συγκρούσεις που φτάνουν ακόμα και στα άκρα.

Το φιλμ ξεχώρισε και τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας στο 70ο επετειακό Φεστιβάλ των Καννών.

Τέλος από τη Δευτέρα 17 έως και την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στο σινέ Κάστρο στο Ρίο, στις 22:00 θα προβληθεί η Ιταλική κωμωδία «Τα παράπονα στο Δήμαρχο – L’ ora Legale».

Πρόκειται για Ιταλική ταινία φετινής παραγωγής, σε σκηνοθεσία Σαλβατόρε Φικάρα και Βαλεντίνο Πικόνε με τους Σαλβατόρε Φικάρα, Σαλβατόρε Πικόνε, Βιντσέντζο Αμάτο, Τόνι Σπεραντέο Λέο Γκουλότα, Σέρτζιο Φρίσκια και Αντόνιο Κατάνια.

Διάρκεια: 95 λεπτά

Διανομή: Seven Films.

Καθώς ένα οικονομικό σκάνδαλο ξεσπάει παραμονές των εκλογών, οι δημότες ενός μικρού χωριού της Σικελίας κάνουν την υπέρβαση και δεν ψηφίζουν τον διεφθαρμένο, παλαιοκομματικό πρώην δήμαρχο, αλλά έναν ιδεαλιστή δάσκαλο που υπόσχεται ισονομία και πάταξη της διαφθοράς. Όταν όμως αρχίζει να εφαρμόζει τις εξαγγελίες του, οι κάτοικοι ξεσηκώνονται…