Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής
Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Πρωτου 24-36, Πάτρα 26221
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων και το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής, με την πραγματοποίηση την Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 8.00 το βράδυ, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» στην Πλατεία Γεωργίου, συναυλίας στην οποία θα συμμετάσχουν τέσσερα σχήματα της πόλης.
Στην εκδήλωση παίρνουν μέρος η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας, η Χορωδία «Ορφεύς», η Χορωδία «Αντηχώ» και η Χορωδία του ΚΑΠΗ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Χορωδία ΚΑΠΗ»
1) ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ - ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
2) ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ - ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
3) ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΤΖΙΑ - ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
4) ΜΥΡΤΙΑ - ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
5) ΉΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ
6) ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗ ΓΑΛΑΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
«Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟΥ
1. STELLA BY STARLIGHT - VICTOR YOUNG
2. HOW INSENSITIVE – ANTONIO CARLOS JOBIN
3. CANTALOUPE ISLAND – HERBIE HANCOCK
4. AU PRIVAVE – CHARLIE PARKER
ΦΛΑΟΥΤΟ: ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΟΙΛΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΜΠΑΣΟ: ΧΑΡΗΣ ΠΕΓΙΑΖΗΣ
ΚΡΟΥΣΤΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Χορωδία «ΟΡΦΕΥΣ»
1. «ΒΑΡΚΑ ΓΙΑΛΟΣ» Β. ΤΣΙΤΑΝΗ
2. «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΩ» Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
3. «ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ» Δ. ΛΑΥΡΑΓΚΑ
4. «Ε ΓΙΑ ΜΟΛΑ» ΗΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Χορωδία «Αντηχώ»
1. «THE ROSE» AMANDA MC BROOM
2 «ΠΙΚΡΙΑ» ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
3. «THE DRINKING GOURD» SPIRITUAL ANDRE J.THOMAS
4. «KEREN OR» ANCHINOAM NINI NOA
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