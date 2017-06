Οι Blues Wire live

Ένα μοναδικό μουσικό live υπόσχεται το γκρουπ των Blues Wire στον κήπο του Royal – παλιό Πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, το κορυφαίο συγκρότημα στο είδος του σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι Βlues Wire, έρχονται στην Πάτρα για ένα μοναδικό live, την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 μετά τις 21.30.

Στο ενεργητικό τους έχουν πάνω από 10 δίσκους, αμέτρητες συναυλίες στην Eλλαδα και το εξωτερικό, δεκάδες εμφανίσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς και το σπουδαιότερο, μια πλειάδα συνεργασιών με κορυφαία ονόματα του είδους αλλά και την εκτίμηση και αποδοχή των συναδέλφων τους.

Δημιουργήθηκαν το 1983 από τους Hλια Zάικο και Σωτήρη Zήση και οι αρχικές εμφανίσεις τους πραγματοποιήθηκαν ως BLUESGANG.

Mε το όνομα αυτό ηχογράφησαν τους 3 πρώτους δίσκους τους – μεταξύ αυτών και ο πρώτος μπλουζ δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας – και συνέχισαν ως το 1986 όταν και μετονομαστήκαν σε BLUES WIRE.

Στη διαδρομή αυτή είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν – και ν’ ανοίξουν συναυλίες τους – μυθικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής (Buddy Guy, Albert King, John Mayall, Otis Rush) αλλά και να επισκεφτούν πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ (Γαλλία, Iταλια, Ουγγαρία, Aυστρια, Σλοβενία κ.α.).

Οι BLUES WIRE είναι οι:

ΗΛΙΑΣ ΖΑΪΚΟΣ – ΚΙΘΑΡΑ, ΦΩΝΗ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΗΣΗΣ – ΜΠΑΣΟ

ΝΙΚΗ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ – ΤΥΜΠΑΝΑ.

ΔIΣKOΓPAΦIA

DIG IT! (1984) – file under BLUESGANG

ON A SECOND THOUGHT (1985) – file under BLUESGAN

GFIVE LIVE (1985) – file under BLUESGANG

WHO’S CALLING? (1987)

TRULY INTERNATIONAL (1989) with the International Blues Duo

BULLDOG BOOGIE (1993)

OFF THE BOX (1996) solo

EZSTEADY GIG (1999)

BETWEEN SPIRIT AND TIME (2000) solo

EZFENCE (2001)

LIVE AT THE GALLERY (2002)

The Lo-fi kingsLIVE! (2003)

JIMI JAM (2004) solo

EZTWO SHOWS – DVD (2006)

ΤΑΚΕ ΜΥ ΗΑΝD ΤΟ ΤΗΕ SΚΥ (2007).

Τη βραδιά θ’ ανοίξουν οι Πατρινοί Blues Antivirus με τους:

Γιάννη Μπουραζάνη φωνή,

Αντώνη Παναγόπουλο κιθάρα,

Νίκο Χριστοδούλου πλήκτρα,

Νίκο Δρουκόπουλο μπάσσο

Γιώργο Πισπιρίγκο τύμπανα και

Δημήτρη Αντωνόπουλο φυσαρμόνικα.

Στον Κήπο του Royal Τheater, (Παλαιό Πτωχοκομείο)

Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα.

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες – Κρατήσεις : 2610 310120.