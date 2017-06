Live και Stand Up Comedy με τους Θεοδωρόπουλο - Μαθιουδάκη

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 2η μέρας του Φεστιβάλ Αναιρέσεις Πάτρας 2017, το Σάββατο 3 Ιουνίου, αναγγέλθηκε και θα περιλαμβάνει Stand Up Comedy με τους Θεοδωρόπουλο - Μαθιουδάκη, live από τους Social Waste και Αντίποινα καθώς και τον Dj Magnum, αλλά και την ορχήστρα Rebetien με τους Σκούτα και Μηταράκη.

Για 1η φορά στο Φεστιβάλ Αναιρέσεις Πάτρας στα Παλαιά Σφαγεία – πρώην Πολιτεία στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα θα φιλοξενήσει μια παράσταση Stand Up Comedy με τους Βύρωνα Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Μαθιουδάκη. Ο Βύρων Θεοδωρόπουλος έχει δώσει πάνω από 120 παραστάσεις stand up comedy σε διάφορους χώρους της Αθήνας και της επαρχίας τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Μιχάλης Μαθιουδάκης είναι ηθοποιός και έχει συνεργαστεί με τις ομάδες Άσκηση, Pequod, blitz. Έχει γράψει δύο stand up μονολόγους, το «the heart of man» και το «Κακή πίστη».

Οι Αντίποινα Social Waste είχαν εμφανιστεί τον περασμένο Μάρτιο στο Gagarin 205, στην Αθήνα όπου παρουσίασαν το δίσκο τους “Το Χιπ Χοπ Της Μεσογείου”. Οι Social Waste δημιουργήθηκαν το 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης ενώ οι Antipoina/Αντίποινα αποτελούν μέλος της μουσικής ομάδας των «Αντίξοων Παραγωγών» και η διαδρομή τους ξεκινά κάπου στο 1998. Έχουν κυκλοφορήσει 3 δίσκους.

Η ορχήστρα «Rebetien» είναι μια παρέα έξι (6) μουσικών που ερμηνεύουν τραγούδια και σκοπούς από το ρεπερτόριο του ρεμπέτικου και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά και νέες δικές τους συνθέσεις. Χαρακτηριστικό στοιχείο του ήχου του συγκροτήματος αποτελεί κυρίως το νοσταλγικό χρώμα της εποχής του γραμμοφώνου, σε διακριτικό συνδυασμό, ενίοτε, με αλλογενείς μουσικές γεύσεις από τις διάφορες παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Έμφαση δίνεται στον φυσικό, ακουστικό ήχο των οργάνων, ο συνδυασμός των οποίων παραπέμπει με έναν τρόπο σε σμυρναίικη ορχήστρα του μεσοπολέμου, καθώς επίσης στον πειραματισμό και στη σύνθεση ενός δικού τους ηχητικού και ενορχηστρωτικού ύφους. Με ένα αρκετά μεγάλο φάσμα ρεπερτορίου και τεχνοτροπιών στη διάθεσή τους, αλλά και έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση, οι Rebetien είναι σε θέση να μεταβάλλουν το μουσικό κλίμα από ιδιαίτερα μελαγχολικό και ρομαντικό έως άκρως δυναμικό και γλεντιστικό. Το συγκρότημα εμφανίζεται σε εβδομαδιαία βάση σε διάφορα μουσικά εστιατόρια της Αθήνας. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε διάφορες μουσικές σκηνές και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βασίλης Σκούτας – Δημήτρης Μηταράκης

Ο Βασίλης Σκούτας (τρίχορδο μπουζούκι) και ο Δημήτρης Μηταράκης (κιθάρα) γνωρίστηκαν το 2003 σε ορχήστρες στα ρεμπετάδικα της Αθήνας όπου έπαιζαν κιθάρα ο πρώτος και ακορντεόν ο δεύτερος. Σύντομα διαπίστωσαν ότι και σαν ντουέτο το διασκεδάζουν εξίσου καλά παίζοντας τα αγαπημένα τους ρεμπέτικα και σμυρναίικα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις «παικτικές» και φωνητικές τους ικανότητες. Αγαπημένοι τους συνθέτες πολλοί… Σκαρβέλης, Καρίπης, Τούντας, Περιστέρης, Μάρκος, Τσιτσάνης, Χατζηχρήστος αλλά και Τζουανάκος. Οι εκτελέσεις των κομματιών πολλές φορές ξεφεύγουν από την απλή αναπαραγωγή της πρώτης εκτελέσεως, με διάφορα αρμονικά ή και ρυθμικά πειράγματα ανάλογα με τη διάθεση, με σεβασμό όμως πάντοτε στο χρώμα.

Διοργάνωση: νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Νέο Αριστερό Ρεύμα για τη Κομμουνιστική Απελευθέρωση. http://anaireseis-patras.blogspot.gr/