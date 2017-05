Θεατρική παράσταση: «Μπαμπά μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή»

Κινηματογράφος » Πάνθεον

Μετά τις ταινίες «Sherlock Holmes» και την αναβίωση των 60ies, στην ταινία κατασκοπίας «The Man from U.N.C.L.E.», ο Γκάι Ρίτσι καταπιάνεται με έναν ακόμη θρύλο της βρετανικής κουλτούρας, τον Βασιλιά Αρθούρο, σε μια ιστορία που το έπος του Αρθούρου θα συναντήσει το στιλ του «Lock Stock and Two Smoking B...

20:00, 22:15