Θεατρική παράσταση: "Και τώρα Σιωπή"

Στον θεατρικό πολυχώρο «Γραμμές Τέχνης» στην οδό Μαιζώνος 271, μετά την Παπαφλέσσα στην Πάτρα, θα παρουσιαστεί όπως είδαμε σε αφίσες, το θεατρικό έργο με τίτλο “Και τώρα Σιωπή”, σε σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού Βασίλη Κόκκαλη.

Ο έρωτας, η μοναξιά, η συναισθηματική αστάθεια και η ανάγκη επιβεβαίωσης, φέρνουν κοντά τα δυο πρόσωπα της ιστορίας. Το έργο διακρίνεται από έντονη πλοκή με γρήγορους διαλόγους και αντιμετωπίζει την καθημερινότητα των ηρώων με χιούμορ και άλλοτε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Το έργο όπου παίζουν ο Μιχάλης Σμυρλής και η Νικολέττα Μπακοπούλου μιλά για τις δυνάμεις που προέρχονται από τον άνθρωπο και πολλές φορές τον υπερβαίνουν. Οι δυο βασικοί ήρωες αφήνονται ο ένας στον άλλον, σε μια προσπάθεια να καλύψουν κενά που προέρχονται από τη μέχρι τώρα ζωή τους. Η παράσταση περιγράφει μία μορφή πάλης των δυο «φύλων», με ένα ρεαλιστικό και διαχρονικό τρόπο.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Ρόμπερτ και η Γκίλτ, είναι δυο μοναχικά άτομα σε μια μεγαλούπολη. Στόχος τους να ανακαλύψουν ο ένας στο βλέμμα του άλλου πως δεν είναι μόνοι. Θα το καταφέρουν; Τι θα τους φέρει κοντά;

Το έργο είναι βασισμένο στο θεατρικό του William Gipson "Two for the seasaw".

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κόκκαλης (ο Πατρινός Β. Κόκκαλης συνεργάζεται ως ηθοποιός με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ενώ στις Γραμμές Τέχνης δίδαξε σε θεατρικά σεμινάρια).

Σκηνογραφία: Γιάννης Κοψίνης

Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Conn Art

Φωτογραφίες: Νίκος Τσακανίκας, Αννίτα Σπιθάκη

Ενδυματολόγος: Ειρήνη Πανουτσοπούλου

Τεχνική Ομάδα- υποστήριξη: Χριστίνα Παύλου, Μαριάννα Τσελεπή

Μετάφραση – Διασκευή: Νικολέττα Μπακοπούλου.

Θέατρο : Γραμμές Τέχνης – Μαιζώνος 271, Πάτρα

Πληροφορίες – Κρατήσεις : 6948 010300.

Γενική είσοδος :10 ευρώ, μειωμένο (φοιτητές- άνεργοι) 8 ευρώ.

Προγραμματισμένες παραστάσεις : 4, 5, 6, 7 και 11, 12, 13 και 14 Μαΐου 2017. Ώρα έναρξης : 21:30.

Ο Μιχάλης Σμυρλής έχει παίξει σε πολλές παραστάσεις στην Πάτρα σε θεατρικούς χώρους όπως η Αγορά και το Αντίμετρο ενώ έχει υπογράψει και τη σκηνοθεσία σε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις στην Πάτρα.