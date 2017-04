7 ΕLEMENTS

Tην Πέμπτη 20 Απριλίου ο Ανδρέας Κατερινόπουλος έρχεται στην Πάτρα για μία και μοναδική παράσταση στο θέατρο «Απόλλων». Η παράσταση αυτή που τελεί υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Πατρέων και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας περιέχει κομμάτια και συνθέσεις από το επερχόμενο album του καθώς και Σουίτες από την συλλογή Film Suites & Suites for ballet με τίτλο 7 ΕLEMENTS. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα αποτελεί το ποίημα του Federico Garthia Lorca "Κλάψε κιθάρα μου" σε στίχους Λίνας Δημοπούλου που αποδίδει ο ίδιος.

Η ορχήστρα θα αποτελείται από Μουσικούς της Ορχήστρας Μουσικής Δωματίου Πατρέων και πιο συγκεκριμένα από ένα μικρό ensemble εγχόρδων (string ensemble) βιολιά, τσέλο, κρουστά, κιθάρες, μπουζούκι και μαντολίνο.

Αυτόν τον Απρίλιο, αμέσως μετά τις εμφανίσεις του στην γενέτειρά του με αφορμή την παρουσίαση και την καλλιτεχνική επιμέλεια μιας ξεχωριστής μουσικοθεατρικής παράστασης για την οποία έγραψε την μουσική, θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην Πάτρα και στο εμβληματικό θέατρο της πλατείας Γεωργίου.

Σε δεύτερο πλάνο το λυρικό μπουζούκι σε συνδυασμό με την παρουσία των εγχόρδων στην παράσταση του Απριλίου είναι μία προσπάθεια του καλλιτέχνη να ζωντανέψει πάλι τους ήχους από το έργο «Τα Πουλιά Ανήκουν Στον Ουρανό».

Ο 36 χρονών Ανδρέας Κατερινόπουλος είναι ένας συνθέτης, performer και πιανίστας με αξιοσημείωτη πορεία. Oι επιρροές του, από την κλασσική και ρομαντική μουσική σκηνή και το κύμα του μινιμαλισμού έως τη βρετανική εναλλακτική, post rock, σε συνδυασμό́ με τις σπουδές του στο κλασσικό πιάνο, στην σύνθεση και το τραγούδι, του δίνουν μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους νέους Έλληνες σύγχρονους δημιουργούς.

Οι εμφανίσεις του είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις του. Τον είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα (2.9.2016 concert under the stars @ Νational Observatory of Athens) σε έναν ασφυκτικά γεμάτο λόφο Νυμφών στα πλαίσια των συναυλιών με ταυτόχρονη παρατήρηση του ουρανού με αφορμή την επέτειο των 170 χρόνων από την ίδρυσή του οργανισμού.

Το θέατρο Απόλλων της Πάτρας μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου σε συνδυασμό με την μυσταγωγία της παράστασης 7 elements, φαντάζει το ιδανικό σκηνικό για μία ονειρική παράσταση με τις συνθέσεις και τα τραγούδια του Ανδρέα Κατερινόπουλου. Save the date: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 στην Πάτρα. Παίζουν οι μουσικοί: Ensemble εγχόρδων 1Ο Βιολί: Μαρια Γούτου 2ο Βιολί: Φωτεινή Γεροπούλου Tσέλο: Bάγο Βάγκινακ Kιθάρες: Tάσος Κουτσοσπύρος Mπουζούκι – μαντολίνο: Aποστόλης Λαμπρόπουλος Κρουστά: Παναγιώτης Θωίδης Photos & video-art by Constaninos Rizos | photomium.gr Graphic design:Οne Plus Design � Τάσος Τσικριτέας

Γενική Είσοδος:10 Eυρώ, Μειωμένο: 8 Eυρώ, Σημείο Προπώλησης: Discover your way, Διεύθυνση: Πατρέως 30