Κινηματογραφική Λέσχη: «Υπόθεση Φριτς Μπάουερ»

Με την "Υπόθεση Φριτς Μπάουερ – Der staat gegen Fritz Bauer", ένα θρίλερ κατασκοπείας και ιστορική καταγραφή σε μια καθηλωτική συνάντηση κορυφής που απέσπασε πανηγυρικά το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, συνεχίζονται τη Δευτέρα οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πατρών στην αίθουσα 6 των ster cinemas. Υπενθυμίζεται οτι προγραμματίζονται κάθε Δευτέρα τρεις προβολές: 18.00, 20.15 και 22.30.

Σκηνοθεσία: Lars Kraume

Σενάριο: Lars Kraume, Olivier Guez

Ηθοποιοί: Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld, Sebastian Blomberg, Lilith Stangenberg, Jörg Schüttauf

Χώρα: Γερμανία (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 105΄

Διακρίσεις:

- Βραβείο Κοινού, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λοκάρνο 2015

- Επίσημη Συμμετοχή, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τορόντο

- Bavarian Film Awards 2016, Βραβείο Α! Ανδρικού Ρόλου στον Burghart Klaubner

- Βραβεία Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2016 (Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, και Β' Ανδρικής Ερμηνείας

- Βραβεία της German Film Critics Association 2015, Καλύτερη Ταινία.

- Hessian Film Award 2015, Καλύτερη ταινία

- Πολλές ακόμη υποψηφιότητες της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και άλλων φεστιβάλ.

Μια αληθινή και συναισθηματικά συναρπαστική ιστορία, η οποία αποτυπώνει την αιώνια μάχη ενός αουτσάιντερ ενάντια σε ένα παντοδύναμο σύστημα.

Η σπουδαιότητα του εισαγγελέα Φριτς Μπάουερ στη διαμόρφωση των δικών του Άουσβιτς κατά την δεκαετία του 1960 είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, μόνο μετά τον θάνατό του , έγινε γνωστό το πόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξε στη σύλληψη του Άιχμαν.

Πλέον, με την ταινία “Υπόθεση Φριτς Μπάουερ: Μυστική Ατζέντα”, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Λαρς Κράουμε συνθέτει ένα δυνατό και συγκροτημένο πορτρέτο ενός γενναίου ανθρώπου και του αγώνα του για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Για το κυνήγι του ναζί εγκληματία πολέμου, Άντολφ Άιχμαν, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα τελικά: για την απαγωγή του από την Αργεντινή, από την Μοσάντ, το 1960, τη δίκη του στο Ισραήλ και τον απαγχονισμό του. Ο υπεύθυνος του Ολοκαυτώματος και της τελικής λύσης, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη, χάρις στην επιμονή ενός γερμανού γενικού εισαγγελέα.

Η γερμανική ταινία «Η πολιτεία εναντίον Φριτς Μπάουερ» παρουσιάζει αυτή την ελάχιστα γνωστή περίοδο της γερμανικής ιστορίας.

Πώς μπορούσαν οι Εβραίοι να ζουν στην Γερμανία, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο διοικητικός μηχανισμός ήταν ακόμη γεμάτος από άτομα του παλιού καθεστώτος ναζιστικής ιδεολογίας;

Η ταινία του Λαρς Κράουμε θέτει αυτό το ερώτημα. Και η προσωπικότητα και το έργο του Φριτς Μπάουερ δίνει την απάντηση. Ο Μπούργκχαρτ Κλάουσνερ ερμηνεύει εξαιρετικά τον εισαγγελέα που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτε και σε κανένα, ιδίως στα προσκόμματα που θέτει η ίδια η δικαστική εξουσία.

Γερμανία, 1957. Ο εισαγγελέας Φριτς Μπάουερ έχει σημαντικά στοιχεία ότι ο συνταγματάρχης των SS και ‘αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος' Αδόλφος Άιχμαν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις μαζικές απελάσεις των Εβραίων, φέρεται να κρύβεται στο Μπουένος Άιρες.

Ο Μπάουερ, ο οποίος είναι ο ίδιος Εβραίος, έχει προσπαθήσει να οδηγήσει στο δικαστήριο τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ, μετά την επιστροφή του από την εξορία στη Δανία. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει, λόγω της έντονης αποφασιστικότητας της Γερμανίας να καταστείλει το σκοτεινό παρελθόν της.

Εξαιτίας της δυσπιστίας του στο γερμανικό σύστημα δικαιοσύνης, ο Φριτς Μπάουερ έρχεται σε επαφή με τη Μοσάντ, το Ινστιτούτο Πληροφοριών και Ειδικών Αποστολών του Ισραήλ, διαπράττοντας προδοσία.

Ο Μπάουερ δεν ζητά εκδίκηση για το Ολοκαύτωμα, αλλά τον απασχολεί βαθιά το μέλλον της Γερμανίας.

Lars Kraume

