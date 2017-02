Β’ Κύκλος Προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας

Το Πρόγραμμα του Β’ Κύκλου Προβολών της περιόδου 2016-2017 της Κινηματογραφικής Λέσχης Πατρών ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον από τους σινεφίλ. Σε ανακοίνωση της προέδρου του ΔΣ της Λέσχης Ελένης Δάσιου, τονίζονται τα εξής:

Σας συνιστούμε να μη χάσετε καμία ταινία, μια και είναι διαλεγμένες με σχολαστικότητα!

Η ταινία έναρξης του Β! Κύκλου είναι "Το Μέλλον" με την εξαιρετική Ιζαμπέλ Υπέρ.

Περισσότερα και στο site της Λέσχης, cinelesxipatras.gr

Ο β’ κύκλος θα ξεκινήσει με το φιλμ «Το Μέλλον - L' Avenir», (κεντρική φωτ.), μία δραματική ταινία παραγωγής 2016 και διάρκειας 102 λεπτών.

Σκηνοθεσία: Μία Χάνσεν – Λαβ. Παίζουν οι: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Αντρέ Μαρσόν, Εντίθ Σκομπ. Καθηγήτρια φιλοσοφίας και παντρεμένη με δύο παιδιά, η παθιασμένη με τη δουλειά και τους γύρω της Ναταλί πρέπει να βρει χρόνο να φροντίσει και την κτητική μητέρα της. Όταν ο άντρας της, τής ανακοινώνει πως έχει ερωμένη, εκείνη πρέπει να επανεκτιμήσει τη ζωή της από την αρχή. Το φιλμ κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες 11 ταινίες.

Στις 23 Ιανουαρίου 2017 θα προβληθεί «Η μεγάλη επιστροφή» του Κινέζου Ζανγκ Γιμού με την Γκονγκ Λι, φιλμ που είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ των Καννών.

Στις 30 Ιανουαρίου σειρά θα έχει η ταινία «Like Crazy – Η τρελή χαρά» του Πάολο Βίρτζι, μία Γαλλοιταλική συμπαραγωγή με την Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι.

Στις 6 Φεβρουαρίου η Κινηματογραφική Λέσχη Πατρών και η πρόεδρος της Ελένη Δάσιου μας φέρνει το πιο τελευταίο φιλμ του Φρανσουά Οζόν «Frantz», διάρκειας 113 λεπτών με τον Πιέρ Νινέι που πρωταγωνίστησε και στον «Συγγραφέα» που είδαμε από τη Λέσχη. Το ασπρόμαυρο «Frantz» βγήκε στις Αθηναικές αίθουσες στις 20 Οκτωβρίου 2016 από την Feelgood αλλά στην Πάτρα δεν ήρθε για προβολή.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 θα δούμε μία γλυκόπικρη δραμεντί από την Ισλανδία παραγωγής 2015 με τίτλο «Καρδιά Βουνό» σε σκηνοθεσία Νταγκούρ Κάρι, με κεντρικό ήρωα τον Φούζι, έναν παχουλό, εσωστρεφή 43άρη που ζει με τη μητέρα του σε μια μοναχική, απόλυτα μονότονη ρουτίνα. Μέχρι που θα γνωρίσει τη δυναμική, ομιλητικότατη Σιόρν.

Στις 20 Φεβρουαρίου θα προβληθεί η ταινία της Λέιλα Μπουζίντ, «Με τα μάτια ανοιχτά», μία Γαλλοτυνησιακή συμπαραγωγή που θα κυκλοφορήσει στις Αθηναικές αίθουσες από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 σε διανομή από την One from the heart.

Το φιλμ έκανε την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας στο τμήμα Giornate degli Autori, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού. Έχει ακόμη προβληθεί στο Φεστιβάλ του Τορόντο, της Tribeca στη Ν. Υόρκη, του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Ντουμπάι, ήταν η πρόταση της Τυνησίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας ενώ στην Ελλάδα έκανε την πρεμιέρα του στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2017 θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία από τη Σερβία «Καλή Σύζυγος» της Μιργιάνα Καράνοβιτς που είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά της διάσημης στη Σερβία, ηθοποιού Καράνοβιτς. Το φιλμ προβλήθηκε στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα καθώς και στο τμήμα του 57ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης «Ματιές στα Βαλκάνια».

Για τις 6 Μαρτίου 2017 προγραμματίζεται η προβολή του φιλμ «Κάποια να με προσέχει - The Carer», μία Βρετανο-ουγγρική συμπαραγωγή σε σκηνοθεσία Janos Edelenyi με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Σκωτσέζο ηθοποιό Μπράιαν Κοξ.

Στις 13 Μαρτίου 2017 η Κινηματογραφική λέσχη Πατρών θα φέρει την Γερμανική ταινία «Υπόθεση Φριτς Μπάουερ» σε σκηνοθεσία Λαρς Κράουμε, παραγωγής 2016. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του δικηγόρου Φριτς Μπάουερ, η ταινία αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το γερμανικό κράτος κατά τη μετάβασή του από τον ναζιστικό ολοκληρωτισμό στους δημοκρατικούς θεσμούς. Το φιλμ έχει τιμηθεί με το βραβείο κοινού στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Λοκάρνο ενώ προβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας.

Για τις 20 Μαρτίου 2017 προγραμματίζεται η ταινία από τη Χιλή σε σκηνοθεσία Πάμπλο Λαραίν «Νερούντα» με τους Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Luis Gnecco που θα βγει στην Αθήνα από την Seven Films στις 26 Ιανουαρίου.

Στις 27 Μαρτίου θα προβληθεί ένα παλιό κλασικό φιλμ σε σκηνοθεσία του Φριτς Λανγκ «Μ Ο Δολοφόνος», παραγωγής του μακρινού 1931.

Τέλος για τις 3 Απριλίου 2017 η Λέσχη επέλεξε μία γαλλική ταινία, το «Γιατρός στο χωριό – Medecin de Campagne» σε σκηνοθεσία Thomas Lilti, με τους François Cluzet, Marianne Denicourt και Isabelle Sadoyan. Η ταινία είχε κάνει την πρεμιέρα της στο 17ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας.

*Ενδεχομένως στο πρόγραμμα να υπάρξουν αλλαγές.