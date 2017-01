Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: "Ρωμαίος και Ιουλιέτα" και «Η Μεγάλη Επιστροφή» του Γιμού

Με ενδιαφέρον αναμένεται η ζωντανή μετάδοση της παράστασης "Ρωμαίος και Ιουλιέτα" από την φημισμένη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσω της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας και του ΑΝΤ1 το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 19.55.

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Diana Damrau – Ιουλιέτα και ο Vitorio Grigolo – Ρωμαίος.

Η διάρκεια είναι 3 ώρες και 20 λεπτά.

Στο μεταξύ την Δευτέρα 23.1.2017 στο Odeon (πρώην Ster) στη Βέσο Μάρε θα προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στις 18.00, στις 20.15 και στις 22.30 μια εξαιρετική ταινία του Ζανγκ Γιμού με τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή», παραγωγής 2015.

Είναι ένα δράμα εποχής, με πολιτικό υπόβαθρο, το οποίο εστιάζει σε μια οικογένεια.

Ο σκηνοθέτης τη χαρακτηρίζει ως μια γλυκόπικρη ιστορία αγάπης και αφοσίωσης.

Εικαστικά λαμπρές εικόνες, λυρισμός, καλογραμμένο σενάριο, ατμοσφαιρική μουσική και εξαιρετικές ερμηνείες (ιδιαίτερα από τη Γκονγκ Λι) για να εξερευνήσει ο Γιμού σε βάθος τα αισθήματα και τη δύναμη του έρωτα, τις σχέσεις και τα όνειρα.

Την ίδια μέρα, μεταξύ των προβολών θα υπάρχει και η γιορτή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Κινηματογραφικής Λέσχης.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - GUI LAI

• Σκηνοθεσία: Ζανγκ Γιμού

• Σενάριο: Γιάνγκ Γκέλινγκ, Ζου Ζινγκ-ζινγκ.

• Φωτογραφία: Ζάο Ξιαοντίνγκ

• Μουσική: Τσεν Κιγκάνγκ

• Πρωταγωνιστούν: Γκονγκ Λι, Τσεν Νταομίνγκ, Ζανγκ Χοουιγουέν, Τάο Γκούο, Γιάν Νί.

• Χώρα: Κίνα (Έγχρωμη)

• Διάρκεια: 108 λεπτά.

Διανομή από την Strada Films.

Διακρίσεις: 15 Βραβεία και 30 Υποψηφιότητες

Asian Film Awards 2015: - Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου στο Huiwen Zhang.

Beijing Student Film Festival 2015: Βραβείο Κριτικής επιτροπής στον Huiwen Zhang.

Changchun Film Festival 2014: Βραβείο Golden Deer Καλύτερη Ηθοποιός η Li Gong

China Film Director's Guild Awards 2015: Βραβείο Καλύτερη Ηθοποιός η Li Gong

Golden Horse Film Festival 2014: Best Original Film Score στον Oigang Chen

Golden Phoenix Awards, China 2015: Ηθοποιός ο Daoming Chen, Καλύτερη Ηθοποιός η Ni Yan

Golden Rooster Awards 2015: Βραβείο Ήχου στον Jing Tao

Hong Kong Film Awards 2015: Καλύτερη ταινία

Macau International Movie Festival 2014: 4 Βραβεία: Καλύτερη ταινία, Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός, Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερο Σενάριο.

Shanghai Film Critics Awards 2014: 2 Βραβεία,Βραβείο Ταινίας, Ηθοποιίας στη Li Gong.

Ο Λου είναι ένας καθηγητής ο οποίος συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης. Όταν επιστρέφει στο σπίτι έπειτα από χρόνια, ανακαλύπτει πως η γυναίκα του έχει αμνησία. Κι ενώ εκείνη δεν τον αναγνωρίζει και περιμένει τον άντρα της να γυρίσει, αυτός είναι αποφασισμένος να την κάνει να θυμηθεί.

Ο Γιμού συναντά ξανά την Γκονγκ Λι και ενορχηστρώνει μια κλειστού χώρου χορογραφία, ένα ιστορικοπολιτικό δράμα με έντονες συναισθηματικές αντιπαραθέσεις.

Η ταινία του μεγάλου δημιουργού Ζανγκ Γιμού είναι ένα δράμα εποχής, το οποίο εστιάζει σε μια οικογένεια. Αν και με πολιτικό υπόβαθρο, ο σκηνοθέτης τη χαρακτηρίζει ως μια γλυκόπικρη ιστορία αγάπης και αφοσίωσης. Το "Coming Home" αποτελεί μεταφορά του βιβλίου "The Criminal Lu Yanshi" του Γιαν Γκελίνγκ.

Το «Coming Home» (βασισμένο στο μυθιστόρημα του Γιαν Γκέλινγκ, του συγγραφέα του «Τα 13 Λουλούδια της Νανγκίνγκ», που επίσης διασκεύασε ο Ζανγκ Γιμού για την μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ) είναι η ιστορία της Φενγκ Γουανιού, μίας 40χρονης γυναίκας που ζει στα χρόνια της Πολιτιστικής Επανάστασης μαζί με την έφηβη κόρη της που είναι τυφλά πιστή στο Κόμμα και στο όνειρό της να γίνει μπαλαρίνα.

Ο σύζυγος και πατέρας, ο ακαδημαϊκός Λου Γιάνσι, είναι εξόριστος και κλεισμένος σε στρατόπεδο εργασίας. Δεν τον έχουν δει 10 χρόνια τώρα. Για την Φενγκ είναι επώδυνη ανάμνηση, για την κόρη του ένας άγνωστος. Οταν το Κόμμα τις πληροφορεί ότι ο Λου Γιάνσι δραπέτευσε, η κόρη φοβάται ότι θα χάσει τη θέση της στην Ακαδημία. Μόλις ο πατέρας κάνει την πρώτη απόπειρα να επιστρέψει στο σπίτι και να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, εκείνη τον καρφώνει και τον ξανασυλλαμβάνουν. Η μητέρα της δεν τη συγχωρεί ποτέ.

Δέκα χρόνια μετά, όταν η πολιτική κατάσταση αλλάζει και οι εξόριστοι παίρνουν άδεια να επιστρέψουν, ο γυρισμός του Λου Γιάνσι του επιφυλάσσει μία ακόμα δυσάρεστη έκπληξη: η Φενγκ Γουανιού, μεσήλικη πλέον, πάσχει από ψυχογενή αμνησία. Δεν τον αναγνωρίζει. Δεν τον θυμάται. Εκείνος βρίσκει τρόπους να επιστρέφει καθημερινά στη ζωή της, όχι ως ο σύζυγός της. Αλλά ως ένας καλοσυνάτος ξένος που της ξανασυστήνεται. Πόλυ Λυκούργου

Στην περίοδο της Πολιτιστικής Επανάστασης επιστρέφει ο Κινέζος σκηνοθέτης Ζανγκ Γιμού στη νέα του αυτή ταινία για να αφηγηθεί το δράμα της Φεν και του Λου, ενός ζευγαριού, που χωρίζεται βίαια εξαιτίας των πολιτικών πεποιθήσεων του άντρα. Ο Λου, όταν, μετά από 20 χρόνια, επιστρέφει από το στρατόπεδο εργασίας όπου είχε σταλεί, θα ανακαλύψει πως η γυναίκα του δεν τον θυμάται.

Ο Γιμού καταγράφει, από τη μια, το δράμα της γυναίκας που έχει χάσει τη μνήμη της και που εξακολουθεί να είναι δεμένη με ένα παρελθόν όπως αυτή το εχει φτιάξει μυαλό της (εξακολουθεί να αγαπά τον άντρα της που τον περιμένει να επιστρέψει, διαβάζει τα γράμματα του, και περνά ώρες αναπολώντας την παλιά ζωή της) και από την άλλη τις προσπάθειες του Λου να βρίσκεται με διάφορους τρόπους (με συχνές μεταμφιέσεις) κοντά της.

Ενώ, παράλληλα, μέσα από την ιστορία της Νταν Νταν, της έφηβης κόρης του Λου, παρακολουθούμε τις προσπάθειες της νέας γενιάς να συμφιλιωθεί (φτάνοντας στο σημείο ακόμη και να προδώσει) για να μπορέσει να προχωρήσει σε μια νέα (με διαφορετικό τρόπο ελεγχόμενη;) ζωή.

Με εικόνες, όπως σε όλες τις ταινίες του, εικαστικά λαμπρές, δοσμένες με λυρισμό αλλά και μια αίσθηση θλίψης, με ένα καλογραμμένο σενάριο, με ωραία ατμοσφαιρική μουσική, και με εξαιρετικές ερμηνείες (ιδιαίτερα από τη Γκονγκ Λι), ο Γιμού βρίσκει την ευκαιρία να εξερευνήσει σε βάθος τα αισθήματα και τη δύναμη του έρωτα, τις σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα, μαζί με τα θρυμματισμένο τους όνειρα, και να καταγράψει τα πολιτικά και προσωπικά γεγονότα (ιδιαιτέρα εκείνα που συνέβησαν στη διάρκεια της απουσίας του Λου), δίνοντας τον αναγκαίο χώρο στους βασανισμένους χαρακτήρες του να επουλώσουν τα τραύματά τους και να βρουν το δρόμο τους στη ζωή. Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Σημείωμα σκηνοθέτη:

"Βασισμένη στο βιβλίο του Γιαν Γκελίνγκ, "The Criminal Lu Yanshi", το Coming Home είναι μία ιστορία αγάπης για την ευτυχία και τη θλίψη, όπως και για τον χωρισμό και την επανασύνδεση. Χρησιμοποιήσαμε το τέλος της αυθεντικής ιστορίας - με τον Λου Γιάνσι να επιστρέφει στο σπίτι, σαν την αφετηρία του σεναρίου. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Τσεν Νταομίνγκ και η Γκονγκ Λι είναι οι καλύτεροι ηθοποιοί που εργάζονται στην Κίνα και ήταν η πρώτη και μόνη επιλογή μου για τους αντίστοιχους ρόλους τους. Προσέφεραν πολλές εποικοδομητικές απόψεις ακόμα και για μικρές λεπτομέρειες της ιστορίας. Για τον λόγο αυτό η συνεισφορά τους ξεπερνά κατά πολύ την ερμηνεία των χαρακτήρων τους.

Έχοντας αυτό που αποκαλούμε "ανερχόμενο αστέρι" για τον ρόλο της κόρης δεν ήταν αυτονόητο καθώς ο χαρακτήρας της εξυπηρετεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Όταν γνώρισα για πρώτη φορά την Χουιβέν, πρόσεξα τα λαμπερά μάτια της, τα οποία θύμιζαν την αύρα νεαρών ερυθροφρουρών. Ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν. Για το δεύτερο μέρος της ταινίας, έπρεπε να αλλάξω τον τρόπο που έμοιαζαν τα μάτια της. Θα έπρεπε να γίνουν σαν υπνωτισμένα, μονίμως διστακτικά. Η Χουιβέν είχε την ικανότητα να το πετύχει αυτό.

Αυτό το είδος του φιλμ είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Πρέπει να δημιουργείται σε κατάσταση γαλήνης. Αν έστω και για λίγο σκεφτόμουν για κέρδη, θα έχανα τον δρόμο μου. Για τον λόγο αυτό, προσωπικά αυτή η ταινία αποτελεί την επιστροφή σε μια προγενέστερη ψυχική κατάσταση και σε μία παλαιότερη προσέγγιση της δημιουργίας. Το πιο σημαντικό για μένα είναι αν το κοινό θα κρατήσει την ταινία στην καρδιά του και αν θα θυμούνται πραγματικά τα συναισθήματα που τους προκάλεσε το Coming Home." ATHENS MAGAZINE

Ο Zhang Yimou έχει γεννηθεί το 1951 στο Shaanxi, Κίνα. Έχει διακριθεί με 2 Βραβεία BAFTA, 61 ακόμη Βραβεία και 41 Υποψηφιότητες.

Φιλμογραφία:

2016/I The Great Wall, 2015 Wang Chao De Nu Ren: Yang Gui Fei, 2014 Storiew Through 180 Lenses (Documentary short), 2014 Gui lai, 2011 Τα λουλούδια του πολέμου, 2011 Zhong Guo tie lu (TV Short documentary), 2010 Το δέντρο με τα λευκά άνθη, 2009 San qiang pai an jing qi, 2008 The Bright Red Lanterns Hung High, 2008 Beijing 2008: Games of the XXIX Olympiad (TV Mini-Series) (1 episode), Closing Ceremony (2008), 2008 Beijing 2008 Olympics Games Opening Ceremony (TV Movie) (lead director), 2007 Chacun son cinema ou Ce petit coup au Coeur quand la lumiere s’ eteint et que le film commence (segment "En Regardant le Film"), 2006 Man cheng jin dai huang jin jia, 2005 qian li zou dan qi, 2004 Τα ιπτάμενα στιλέτα, 2004 Making of House of Flying Daggers (Short), 2002 Ήρωας, 2000 Xing fu shi guang, 1999 Wo de fu qin mu qin, 1999 Yi ge dou bun eng shao, 1997 You hua hao hao shuo, 1995 Lumiere et compagnie (Documentary), 1995 Το τρίγωνο της Σαγκάης, 1994 Huo zhe, 1994 Hua hun, 1992Qiu Jud a guan si, 1991 Da hong deng long gao gao gua, 1990 Ju Dou, 1989 Dai hao mei zhou bao, 1987 Hong gao liang.