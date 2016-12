O Λουκάς και o Ανδρέας Αδαμόπουλος αποχαιρετούν μουσικά το 2016

Με μια συναυλία, … «γράμμα στον Αϊ Βασίλη…ακόμα κι΄αν δεν είναι εκεί», η οποία θα δοθεί στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» στην πλατεία Γεωργίου Α’, στην Πάτρα στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής 30 Δεκεμβρίου 2016, οι μουσικοί Λουκάς και Ανδρέας Αδαμόπουλος, αποχαιρετούν στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, το 2016 και καλωσορίζουν το νέο έτος 2017.

Στη διάρκεια της συναυλίας η είσοδος στην οποία θα είναι ελεύθερη για το κοινό, θα ακουστούν μουσικές και τραγούδια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, συνθέσεις των G. Verdi, Giacomo Puccini, L. Delibes, Robbie Robertson, José María Cano, Μ. Θεοδωράκης, John Lennon, Joseph Mohr, Perto Rican και θα διαβαστούν αποσπάσματα από κείμενα και ποιήματα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και ποιητών (Οδ. Ελύτη, Γ. Σουρή, Τ. Λειβαδίτης, Κική Δημουλά κ.α.).

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ – Λουκάς Αδαμόπουλος

Βιολί: Γιώργος Ντούρης

Πιάνο: Ανδρέας Αδαμόπουλος

Ανάγνωση κειμένων: Φάνης Δίπλας

Ψηφιακές Κινούμενες Εικόνες: Διονύσης Μπούζος

Τραγούδι: Αλίκη Ζαφείρη, Δώρα Ζήκου.

Συμμετέχει φωνητικό σύνολο το οποίο απαρτίζουν οι: Αγγελική Αθανασοπούλου, Ειρήνη Βλάχου, Ιωάννα Ζαχαροπούλου, Θάλεια Καρακατσούλα, Δήμητρα Κωνσταντοπούλου και Pedro Mendes.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Είσοδος - Κάλαντα Χριστουγέννων

παράθεση Α΄- Στίγματα γιορτής, Ελένη Τυρίμου (Κύπρος)

Hijo de la luna, José María Cano

The Night They Drove Old Dixie Down, Robbie Robertson

παράθεση B΄ - Αξιον εστί, Ανάγνωσμα Γ, Οδ. Ελύτης

Θέλουμε την Ειρήνη, Αν. Αδαμόπουλος

Le deserteur, Βoris Vian

Tην πόρτα ανοίγω το βράδυ, Μ. Θεοδωράκης - Τ. Λειβαδίτης

παράθεση Γ΄ - Η Πρωτοχρονιά (Ρωμαίικη παράδοσις), Γ. Σουρή, 1885

Oscar, Saper vorre, un Ballo in Maschera, G. Verdi

Quando m’ en vo, La Boheme, Giacomo Puccini

O mio babbino caro, Gianni Schicchi, G. Puccini

Flower duet, Lakme, L. Delibes

παράθεση Δ΄ - Το κοριτσάκι με τα σπίρτα, Κική Δημουλά

Έχω δυο μάτια, Λουκάς Αδαμόπουλος

Happy Xmas (War Is Over), John Lennon

Let it snow, Sammy Cahn - Jule Styne

Το παιδί ο Αϊ Βασίλης και το γράμμα, Λουκάς Αδαμόπουλος

Hallelujah, Leonard Cohen

παράθεση Ε΄ - Πρωτοχρονιά, Γιάννη Ποταμιάνου

Silent night, Fr. Gruber-Joseph Mohr

White Christmas, Irvin Berlin

Feliz Navidad, Jose Feliciano - Perto Rican

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά, κάλαντα –παραδοσιακό.