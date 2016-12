Χορευτική παράσταση από το Χοροθέατρο Λυδία Λίθος

Τρία χορευτικά έργα θα παρουσιάσει το Χοροθέατρο Λυδία Λίθος στο θέατρο/πολυχώρο Γραμμές Τέχνης στην οδό Μαιζώνος 271 στην Πάτρα.

Η χορογραφία είναι της Φένιας Αποστόλου ενώ ο συμμετέχων χoρευτής Αλέξανδρος Σταυρόπουλος κατάγεται από την Πάτρα.

The Dream of my Dream

Ένας νεαρός άνδρας προσπαθεί να σταθεί όρθιος....και μετά απο λίγο λαμβάνει μια πρόσκληση για ένα πάρτυ!

Βρίσκει πρώτα συντροφιά και μετά τη μοναξιά...

Η μέρα ενός νεαρού άνδρα ή του αγαπημένου του καρτούν?

Πως δυο διαδρομές γίνονται μια?

Πως το όνειρο ενός άνδρα είναι το όνειρο ενός παιδιού και πώς η ζωή ενός ενήλικα μπορεί να επιστρέψει πίσω στην παιδική του ηλικία?

Ένας χορευτής, ένα σαξόφωνο και τέσσερις πράξεις, όπου το όνειρο γίνεται πραγματικότητα ενός ιδανικού εαυτού στο οποίο ο άνδρας και ο άνθρωπος, ο άνθρωπος και το κινούμενο σχέδιο συνυπάρχουν.

Συντελεστές:

Χορογραφία - Σκηνοθεσία: Φένια Αποστόλου.

Κοστούμια-Φωτισμοί: Ευδοκία Βεροπούλου.

Μουσική: Ορέστης Ζυρίνης (Σαξόφωνο Live).

Βοηθός χορογράφου: Γαλήνη Γυρτάτου.

Ειδικές Κατασκευές: Δημήτρης Φίλιος.

Φωτογραφία: Χρήστος Μαθιουδάκης.

Βοηθός Παραγωγής: Σταύρος Ράγιας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χαράλαμπος Μπερτσάτος.

Παραγωγή: Χοροθέατρο Λυδία Λίθος.

Ερμηνεία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

*Η χορευτική σόλο performance "The Dream of my Dream" σε χορογραφία Φένιας Αποστόλου παρουσιάστηκε για 10 παραστάσεις στο Φεστιβάλ "Τα 12 Κουπέ" στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο τοΤρένο στο Ρουφ από τις 22 εώς τις 31 Μαΐου 2015, στις 4 Ιουλίου στο "Μεταμόρφωσις" 3ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Ανάποδα στον Προμαχώνα του Αγίου Γεωργίου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και στο διεθνές φεστιβάλ Χορού DanceDays5 στα Χανιά στις 26 Ιουλίου στο Βενιζέλειο Ωδείο.Στο φεστιβάλ Έκφραση - Αθήνα στο λόφο του Στρέφη, στον πολυχώρο Διartηρητέο στο Ηράκλειο της Κρήτης (3 παραστάσεις) και στο Θέατρο Ειλισσός.

Χορευτικά Σόλο

"Διδώ"

Η Βασίλισσα της Καρχηδόνας Διδώ μετά την εγκατάλειψη του Αινεία, χορεύει σπαρακτικά και πετρώνει σε ένα βωμό, φορώντας για πάντα το σκοτάδι

Διάρκεια: 5 λεπτών.

Χορογραφία-Σκηνοθεσία: Φένια Αποστόλου

Χορεύτρια: Κατερίνα Χριστοφόρου

Μουσικη: Henry Purcell

Boηθός Χορογράφου: Κωστής Τσιαμάγκας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χαράλαμπος Μπερτσάτος

Παραγωγή: Χοροθέατρο Λυδία Λίθος

"Πρόσγειος πτήση"

Ένα πουλί-έφηβος σε ένα παιχνίδι διεκδίκησης από έναν αόρατο κυνηγό, χάνει την αθωότητα του, προχωρώντας στην ενηλικίωση.

Διάρκεια: 2μιση λεπτών

Χορογραφία-Σκηνοθεσία: Φένια Αποστολου

Χορευτής: Κωστής Τσιαμάγκας.